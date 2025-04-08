دبي لكرة السلة يتألق ويهزم زادار الكرواتي

واصل فريق دبي لكرة السلة سلسلة انتصاراته في دوري ABA، محققاً الفوز التاسع على التوالي بعد تغلبه القوي على فريق زادار الكرواتي بنتيجة 92 – 68، وذلك ضمن الجولة 26 على صالة كوكا كولا أرينا بدبي.

وقال ﻣﺪرب دﺑﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﺴﻠﺔ، ﻳﻮرﻳﻜﺎ ﻏﻮﻟﻴﻤﺎﺗﺲ: أﺳﺘﻄﻴﻊ القول إن اﻟﻔﺮﻳﻖ استوعب ﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﺤﺎول إﻳﺼﺎﻟﻪ ﺧﻼل الاستعدادات للقاء بأن فريق زادار قوي ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ وﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻘﺎﺗﻞ ﺑﻘﻮة من أجل الفوز، اﻟﻤﺒﺎراة ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ونجحنا في إضافة اﻧﺘﺼﺎر جديد إلى سجلاتنا.

وﻣﻊ ﺗﺒﻘّﻲ أرﺑﻊ ﺟﻮﻻت ﻓﻘﻂ على اﻧﻄﻼق اﻷدوار اﻹﻗﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﺪوري ABA، ﻳﺘﻮﺟّﻪ دبي للسلة إلى أوروﺑﺎ ﻟﺨﻮض ﻣﺒﺎراﺗﻪ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ أﻣﺎم ﻣﻮرﻧﺎر اﻟﻤﻮﻧﺘﻴﻨﻴﻐﺮي 12 الجاري.