التجمع الثالث لكأس الاتحاد لـ«سلة السيدات 3× 3» 19 الجاري

أعلن اتحاد الإمارات لكرة السلة عن موعد التجمع الثالث لمسابقة كأس الاتحاد للسيدات (3×3) للموسم الرياضي 2024 - 2025، والذي يُقام يوم 19 أبريل الجاري، على ملاعب أكاديمية فاطمة بنت مبارك في أبوظبي، بمشاركة واسعة من الأندية واللاعبات المواطنات.

ويأتي هذا التجمع بعد إقامة جولتين ناجحتين في نادي الشارقة الرياضي للمرأة، الأولى أقيمت بتاريخ 8 مارس الماضي، والثانية يوم 15 من الشهر نفسه، حيث شهدت المباريات مستويات فنية عالية ومشاركة متميزة من عناصر المنتخب الوطني ولاعبات الأندية، في أجواء حماسية تؤكد تطور اللعبة محلياً.

وتُقام منافسات البطولة بنظام التجمعات الثلاث، بحيث تُحتسب النقاط بناءً على نتائج الفوز في كل تجمع، ويُسمح لكل فريق بتسجيل 6 لاعبات، على أن يُعتمد حضور 4 فقط في كل تجمع، كما يمنع إجراء أي تغيير في قوائم اللاعبات إلا في حال الإصابة، على أن يكون ذلك موثقاً بتقرير طبي رسمي معتمد من الجهات المعنية، حرصاً على ضمان العدالة الفنية بين جميع الفرق.

ويشارك في البطولة 10 فرق، تم توزيعها على مجموعتين (A وB)، وتمثل الأندية المشاركة فروع نادي الشارقة الرياضي للمرأة، إلى جانب أكاديمية فاطمة بنت مبارك، ما يعكس اتساع رقعة اللعبة داخل الدولة ويعزز مفهوم الرياضة المجتمعية والاحترافية في آنٍ معاً.

وتنطلق منافسات التجمع الثالث في تمام الساعة 12:00 ظهراً وتستمر حتى الثالثة والنصف عصراً، ويتضمن الجدول 20 مباراة تُقام بالتوازي على ملعبين.

ويأتي تنظيم البطولة في إطار استراتيجية اتحاد الإمارات لكرة السلة لتعزيز حضور العنصر النسائي في المنافسات المحلية، وتوفير بيئة تنافسية مستدامة تسهم في تطوير المهارات الفنية والبدنية للاعبات، تمهيداً لإعداد جيل جديد من النخبة يمثل الدولة في المحافل الخارجية.