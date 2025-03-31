سلتيكس وثاندر يتألقان في دوري الـ «NBA» وفوز غالٍ لليكرز

واصل فريقا بوسطن سلتيكس حامل اللقب وأوكلاهوما سيتي ثاندر متصدر المنطقة الغربية زخم الانتصارات في طريقهما إلى الأدوار الإقصائية «بلاي أوف» لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين «NBA»، حيث فاز الأول على سان أنتونيو سبيرز 121 - 111، والثاني على إنديانا بايسرز 132 - 111، وعاد لوس أنجلوس ليكرز إلى سكة الانتصارات وذلك بفوز مهم على مطادره المباشر على المركز الرابع المؤهل إلى «بلاي أوف» ممفيس غريزليز 134 - 127 بفضل تألق الثلاثي ليبرون جيمس والسلوفيني لوكا دونتشيتش وأوستين ريفز.

وفي مباراة أخرى، عزز فريق دالاس مافريكس صاحب المركز التاسع موقعه للمنفسة على آخر مقعدين مؤهلين إلى ملحق الـ «Play in» في الغرب، وذلك بفوزه على مضيفه شيكاغو بولز بفارق نقطة 120 - 119.