شباب الأهلي يواجه الاتحاد السعودي في نهائي غرب آسيا للسلة

يلتقي شباب الأهلي مع نظيره الاتحاد السعودي في نهائي بطولة دوري سوبر غرب آسيا لكرة السلة.

وحسم فريق الاتحاد السعودي، ليلة أمس، تأهله إلى المباراة النهائية بعد فوزه على نظيره القادسية الكويتي في صالة الشيخ سعد العبد الله بالكويت بنتيجة 88-74، في الدور نصف النهائي بمجموع فوزين مقابل فوز واحد للفريق الكويتي.

وكان فريق شباب الأهلي قد تأهل إلى النهائي، بعد فوزه على المنامة البحريني بنتيجة 88-81 في مباراة إياب نصف النهائي التي أُقيمت الشهر الماضي في العاصمة البحرينية المنامة، إذ تفوق على المنامة بعد أن كان قد فاز في مباراة الذهاب بدبي بنتيجة 104-91.

ومن المنتظر أن يقام ذهاب النهائي بين شباب الأهلي والاتحاد السعودي يوم 8 أبريل المقبل، بينما يقام الإياب يوم 15 من الشهر نفسه، وفي حال تعادل الفريقين تقام مباراة ثالثة فاصلة يوم 22 أبريل أيضا.