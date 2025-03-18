شباب الأهلي يتأهل إلى نهائي سوبر غرب آسيا لكرة السلة

تأهل فريق شباب الأهلي إلى نهائي دوري سوبر غرب آسيا لكرة السلة لمنطقة الخليج، بعد فوزه على المنامة البحريني بنتيجة 88-81 في مباراة إياب نصف النهائي التي أُقيمت في العاصمة البحرينية.

وكرر شباب الأهلي تفوقه على المنامة بعد أن كان قد فاز في مباراة الذهاب بدبي الأسبوع الماضي بنتيجة 104-91، ليحسم التأهل إلى النهائي دون الحاجة إلى مباراة فاصلة، وفقاً للوائح البطولة.

وينتظر شباب الأهلي في النهائي الفائز من مواجهة القادسية الكويتي والاتحاد السعودي، علماً بأن القادسية حقق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 82-69.ومن المقرر أن يقام النهائي بنظام ثلاث مباريات لتُلعب مباراة الذهاب يوم 8 أبريل، والإياب يوم 15 أبريل، وفي حال تعادل الفريقين في عدد مرات الفوز، تُقام مباراة فاصلة يوم 22 أبريل .. ولم يتم تحديد أماكن إقامة المباريات الثلاث حتى الآن.