نادي دبي لكرة السلة.. طموح إماراتي نحو العالمية

يواصل نادي دبي لكرة السلة ترسيخ حضوره الإقليمي والدولي ضمن مشروع رياضي طموح، يهدف إلى جعل دبي وجهة عالمية مرموقة في عالم اللعبة، من خلال إستراتيجية متكاملة تقوم على استقطاب النجوم، وخوض المنافسات الخارجية، وتوفير بنية تحتية بمعايير دولية.

ويتبنى النادي رؤية رياضية شاملة تسعى إلى توحيد المجتمع الإماراتي تحت راية اللعبة، وتعزيز الشمولية، والمساهمة في دفع تطور كرة السلة محلياً وعالمياً، انطلاقاً من إيمانه بدور الرياضة في صناعة التغيير الإيجابي، وتحويل الطموحات إلى إنجازات.

تأسس "نادي دبي لكرة السلة" عام 2023 على أسس احترافية فنية وإدارية، ويضم قائمة مميزة من اللاعبين الموهوبين من الإمارات والفلبين والولايات المتحدة وصربيا وكرواتيا وسلوفينيا والأردن وتركيا ولاتفيا وإيطاليا والبوسنة وفرنسا، ويشرف عليهم مدربون معتمدون من الاتحاد الدولي لكرة السلة “FIBA”.

ويضم الفريق طاقماً متنوعاً من الخبرات يشمل مدربين دوليين، ولاعبين محترفين سابقين، وخبراء في قطاع الأعمال، ومجموعة من عشاق اللعبة، مما شكل قاعدة صلبة لمشروعه المستقبلي.

ويهدف النادي إلى أن يكون ضمن أبرز الأندية القيادية على الساحة الدولية، مع طموح دائم في المشاركة المنتظمة في أقوى البطولات القارية، وعلى رأسها الدوري الأوروبي لكرة السلة “EuroLeague”، انطلاقاً من مشاركته الأولى الناجحة في الدوري الأدرياتيكي “ABA” لموسم 2024/2025، والذي يضم 16 نادياً من صربيا، وكرواتيا، وسلوفينيا، والبوسنة، والجبل الأسود، إلى جانب الإمارات، حيث نجح الفريق في التأهل إلى نصف النهائي في مشاركته الأولى، ونال إشادة المتابعين.

ويأتي إعلان مشاركته المرتقبة في بطولة "يوروليج" بدءاً من موسم 2025/2026، بعد توسيع عدد الفرق إلى 20 نادياً، في إطار خطة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز التنافسية وزيادة انتشار البطولة عالمياً وسيكون بذلك أول نادٍ من منطقة الشرق الأوسط يشارك إلى جانب عمالقة اللعبة مثل ريال مدريد وبرشلونة وأولمبياكوس وفنربخشة، في بطولة يتابعها سنوياً أكثر من 300 مليون مشاهد تلفزيوني حول العالم.

وتعتمد إستراتيجية النادي على قيادة تمتلك خبرات دولية، وتحرص على تعزيز التبادل مع المدارس العالمية، وتطوير أكاديميات الناشئين، وتنظيم مباريات ومعسكرات دولية، مع التركيز على بناء قاعدة جماهيرية محلية وعالمية للعبة في دولة الإمارات.

ويُقام مقر مباريات الفريق في "كوكاكولا أرينا" بدبي، أحد أبرز الصروح الرياضية في المنطقة، والمجهز بأحدث التقنيات المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة السلة، بما يتيح استضافة أبرز البطولات والفعاليات الكبرى وسط حضور جماهيري كثيف.

ويعمل النادي ضمن هيكل مؤسسي متكامل يهدف إلى تقديم نموذج رياضي احترافي يمثل الرياضة الإماراتية خير تمثيل، ويسهم في تعزيز صورة دبي كمركز رياضي وثقافي عالمي، وبوابة رئيسية لانطلاق كرة السلة الإماراتية نحو العالمية.

وأكد ديجان كامينياسيفتش، المدير العام والمؤسس المشارك لنادي دبي لكرة السلة، أن النادي يعمل على بناء فريق قوي وتنافسي ينمو بشكل مستمر عاماً بعد عام، معتبراً أن المشروع يمثل رؤية طويلة الأمد تهدف إلى تطوير النادي بشكل مستدام داخل الملعب وخارجه.

وأوضح أن الطموح في دبي كبير جداً، حيث يسعى النادي لأن يكون من بين أفضل الفرق في بطولة اليوروليج الأوروبية، معتمداً على الرؤية والطموح والدعم الكامل من جميع الأطراف المعنية.

وأضاف كامينياسيفتش أن الفريق تم تشكيله بعناية من لاعبين ذوي خبرة وجهاز فني قوي، وأن لعب مباراة واحدة أسبوعياً في دوري أدرياتيك ساعد على تعزيز الانسجام وبناء ثقافة الفريق، مع الحفاظ على ثقة النادي في المجموعة الحالية بعد الاحتفاظ بسبعة لاعبين من الموسم الماضي.

وأكد أن النادي متحمس لخوض تحديات بطولة اليوروليج التي تتطلب سرعة أكبر وكثافة في اللعب والسفر، مشيراً إلى أن قائمة اللاعبين مدروسة لتلبية هذه الاحتياجات، بما يشكل انطلاقة جيدة لموسمه الأول في البطولة.

من جهته، أكد يوريكا جوليماتش، مدرب الفريق أن نادي دبي لكرة السلة يسعى لبناء فريق قوي وتنافسي ينمو عاماً بعد عام، ويستطيع المنافسة على المستوى القاري، ويكون سفيراً لكرة السلة الإماراتية أمام العالم.