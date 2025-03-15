ستيفن كوري يحقق إنجازاً تاريخياً بـ 4000 ثلاثية في الـ NBA

بات ستيفن كوري نجم غولدن ستايت ووريرز أوّل لاعب في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين «NBA» يسجل 4000 رمية ثلاثية، معززاً رقمه القياسي كأعظم لاعب في التاريخ من وراء القوس في فوز فريقه الساحق على ساكرامنتو كينغز 130-104.

واستهل كوري اللقاء وهو يحتاج إلى ثلاثيتين فقط من أجل تحقيق هذا الرقم القياسي، وذلك بعد أيام قليلة من وصوله إلى حاجز الـ 25 ألف نقطة في مسيرته السبت الماضي.

واستغرق كوري الذي أكمل عامه الـ 37، أمس، بعض الوقت قبل إكمال الخطوات القليلة الأخيرة في إنجازه التاريخي الذي كان من غير الممكن تصوره، قبل أن يُحدث بطل الـ «NBA» للسلة 4 مرات ثورة في فن الرميات الثلاثية.

ونال كوري تشجيع وتصفيق جماهير ملعب «تشايس سنتر» في سان فرانسيسكو في الربع الثالث، حين وصل إلى حاجز الـ 4000 ثلاثية من رمية بعيدة عن مسافة 8 أمتار، وذلك قبل 8:19 دقائق من النهاية، مانحاً التقدم لفريقه بنتيجة 72-63.

قال كوري عقب فوز فريقه: لقد كانت لحظة مميزة، خاصة وأنني حققتها على ملعبنا، وأضاف: لقد كانت مباراة غريبة لم أحصل على العديد من المحاولات حتى الربع الثالث، لكن الطاقة من أجل التسجيل لدي كانت مميزة».

ودوّن كوري اسمه في سجل أعظم اللاعبين في تاريخ دوري، فقبل بروزه لم يسبق لأي لاعب أن سجل 3 آلاف ثلاثية في مسيرته. لكن نجم ووريورز حقق تطوراً جذرياً في تسجيل الثلاثيات خلال مواسمه الـ 16 في الدوري.