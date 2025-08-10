انطلاق بطولتي الناشئين والناشئات العربية لكرة السلة في القاهرة

تنطلق اليوم الأحد بمجمع الصالات باستاد القاهرة بطولة الناشئين العربية لكرة السلة 22 والثانية للناشئات بمشاركة البحرين وقطر ومصر وتونس والكويت والجزائر في الأولى والجزائر ومصر وتونس في الثانية على أن تستمر البطولتان حتى17 الشهر الحالي.

ويلتقي في الجولة الاولى منتخبا البحرين وقطر في الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي يليهما في الثالثة عصراً تونس والكويت ثم الجزائر ومصر في السابعة مساء تسبقها في الخامسة مباراة واحدة في مسابقة الناشئات تجمع بين مصر وتونس.

يستمر الدور التمهيدي حتى 16 أغسطس على أن يقام الدور النهائي في اليوم التالي بلقاء صاحبي المركزين الثالث والرابع ثم الأول والثاني لتحديد بطل المسابقة.

السجل الذهبي

انطلقت بطولة الناشئين في السعودية عام 1979 وفازت سوريا بلقبها بينما فازت مصر باللقب 13 مرة منها 8 مرات متتالية في آخر ثماني بطولات وعلى صعيد الناشئات أقيمت البطولة الاولى في الأردن عام 2023 وفازت مصر بلقبها.