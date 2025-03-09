94 مباراة في يوم واحد بـ«رمضانية تحدي حفيت»

شهدت مدينة العين، مساء أول من أمس، تنظيم 94 مباراة رياضية ضمن تحدي حفيت الرياضي الرمضاني، شملت بطولتي كرة السلة والأحياء السكنية لكرة القدم، ومجموعة من المنافسات المتنوعة، استضافتها ملاعب الأحياء السكنية بمدينة العين من ضمنها 16 مباراة في بطولة الأحياء السكنية، فيما شهدت مسابقة كرة السلة 4 مواجهات في القطارة، إلى جانب 6 مباريات ضمن بطولة المؤسسات لكرة القدم، كما أقيمت بطولة البوتشي لأصحاب الهمم في أربعة مراكز مختلفة بالمدينة، بالإضافة إلى بطولة الألعاب الإلكترونية «البلاي ستيشن» التي تضمنت 64 مباراة في تصفيات دور الـ32 حتى النهائي.

وأعلنت اللجنة المنظمة لتحدي حفيت الرياضي عن مكافأة مالية قدرها 90 ألف درهم للفائزين بسباق الجري في جبل حفيت، المقرر انطلاقه الليلة في تمام العاشرة مساءً من المبزرة الخضراء، وتعد هذه الجائزة الأكبر في المنطقة لسباقات الجري المجتمعية، حيث تم تقسيم المشاركين إلى ست فئات تنافسية تشمل مسافات 1 كم، 3 كم، و5 كم لفئتي المواطنين والمفتوح للرجال والسيدات.