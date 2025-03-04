فريق دبي لكرة السلة يتألق في الدوري الأدرياتيكي

استهل فريق دبي لكرة السلة شهره المزدحم بتحقيق فوزه الرابع على التوالي في دوري رابطة كرة السلة لدول البحر الأدرياتيكي.

حيث تغلب على فريق سيبونا الكرواتي بنتيجة 90 ـ 61 في مباراة حماسية أقيمت على أرضه في كوكاكولا أرينا. بهذا الفوز، اقترب الفريق من ضمان موقعه في مرحلة تصفيات البلاي أوف، رافعاً رصيده إلى 16 انتصاراً مقابل خمس خسارات.

وأعرب مدرب الفريق، يوريكا جوليماتش، عن سعادته بالأداء لكنه أكد أن الفريق لا يزال بحاجة إلى التطوير، قائلاً: «لقد كانت فترة راحة طويلة ولم تكن المباراة مثالية. ارتكبنا بعض الأخطاء، لكننا لعبنا بكثافة جيدة. تقاسم الجميع الدقائق وكنا نستحق الفوز.