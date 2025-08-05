إسماعيل القرقاوي: تهنئة ملك البحرين وولي عهده فخر لأسرة السلة العربية

عبر اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة، عن فخر واعتزاز أسرة الاتحاد العربي لكرة السلة بصفة خاصة، وأسرة السلة العربية بصفة عامة، بتهنئة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وولي عهده ورئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بفوز المنتخب الجزائري بلقب البطولة العربية السادسة والعشرين لمنتخبات السلة للرجال، التي استضافتها البحرين من 25 يوليو إلى 2 أغسطس الحالي، ووصف القرقاوي برقيتي التهنئة بمنزلة وسام على صدور أسرة السلة العربية، ودافع نحو المزيد من النجاحات والإنجازات.

وقال إن التهنئة الكريمة من ملك البحرين وولي عهده تضاعف من مسؤولياتهم في الاتحاد العربي، وأيضاً اتحادات أعضاء مقبلة على استضافة البطولات العربية، لأن النجاح المبهر الذي حققته النسخة السادسة والعشرون في المنامة سوف يضع تلك الاتحادات أمام تحديات كبيرة لتنظيم بطولات بالمستوى نفسه.

وكرر القرقاوي شكره للشيخ عيسى بن علي آل خليفة، نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، لدعمه النسخة الجديدة وتوفير كل فرص النجاح لها، إضافة لوجوده الدائم في صالة البطولة وحضوره لكل المباريات، وفي معرض حديثه عن المنافسات قال إن التوقعات فيها كانت صعبة، وإن المستوى كان يرتفع مع كل جولة من الجولات الست، ما يؤكد أن النسخة 26 حققت النجاح المطلوب فنياً وتنظيمياً وجماهيرياً وإعلامياً.