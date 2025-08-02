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كرة السلة

الإمارات تحصد برونزية البطولة العربية لكرة السلة بالبحرين

وام


أحرز منتخب الإمارات الوطني لكرة السلة المركز الثالث والميدالية البرونزية في ختام منافسات النسخة الـ 26 من البطولة العربية للمنتخبات التي استضافتها مملكة البحرين واختتمت اليوم.

تصدر المنتخب الجزائري الترتيب العام بتحقيقه العلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، ليتوج بلقب البطولة، بينما جاء المنتخب التونسي في المركز الثاني برصيد 11 نقطة، ونال الميدالية الفضية، في حين حل منتخب الإمارات ثالثا برصيد 9 نقاط.

وشهدت البطولة مشاركة 7 منتخبات هي الإمارات، والبحرين، وقطر، والكويت، ومصر، والجزائر، وتونس، وأقيمت منافساتها بنظام الدوري من دور واحد.