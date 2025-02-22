نجاح فني وجماهيري للبطولة الأولى من سلسلة الطائرة الشاطئية

حققت البطولة الأولى من سلسلة البطولات السنوية للكرة الطائرة الشاطئية في عام 2025، والتي جرت على شاطئ جي بي آر في فندق جميرا بيتش رزيدانس لفئتي الرجال والسيدات، نجاحاً كبيراً بعدما شهدت إقبالاً كبيراً على المشاركة، واتسمت مبارياتها بالندية والإثارة والحضور الجماهيري الكثيف في ظل ارتفاع المستوى الفني للفرق المشاركة.

وأقيمت البطولة تحت رعاية شركتي أرك تك للاستشارات الهندسية، ونيكسوس للعقارات، ونظمتها أم في بي سبورتس، وشهدت مشاركة 12 فريقاً في كل من مسابقتي الرجال والسيدات.

وقام مدير البطولة منير عبوشي، في حفل الختام بتوزيع الميداليات والجوائز المادية على الفرق الفائزة.

وأسفرت مباريات الرجال، عن حصول فريق حبيبي المكون من الثنائي الكندي الآن باريك والأوكراني إدوارد ريزنيك على المركز الأول، فيما كان المركز الثاني من نصيب فريق أوليفا كامب إمباير، والمكون من الثنائي الأوكراني ديمتري فدوفين والتشيكي كريستوف أوليفا، وحصل فريق صربيا على المركز الثالث، والمكون من الثنائي الصربي ماركو ماكاريش ولوكا غوتيسا.

فيما كانت المراكز الثلاثة الأوائل في بطولة السيدات بالترتيب من نصيب منتخب كازاكستان 1، والمكون من اللاعبتين لورا كابولبكوفا وناديزدا ايفانشيفكو، وفريق بولتبرووف المكون من النرويجية أنيا بورشيم والفرنسية غلاديس بريسانس، ومنتخب كازاكستان 3 المؤلف من اللاعبتين غايانا غلاش وميراي كوزخمات.