مجلس «الروح الإيجابية» ينظم بطولة كرة السلة المجتمعية للرجال

نظم مجلس «الروح الإيجابية» في شرطة دبي بالتعاون مع نادي ضباط شرطة دبي، بطولة «كرة السلة المجتمعية» للرجال، بمشاركة 8 فرق من 14 جنسية، بحضور 582 شخصاً.

وحضر البطولة التي عقدت في نادي ضباط شرطة دبي الرائد عادل محمد حسن، مدير المشاريع في نادي الضباط، وفاطمة بوحجير، رئيس مجلس مبادرة الروح الإيجابية، والملازم أول إبراهيم البلوشي، مدير النادي.

وشهدت البطولة تنافساً كبيراً بين الفرق الثمانية، وصولاً إلى تتويج فريق «ذا لاقا لج» (lagalag teame) بكأس البطولة.

وأكد الرائد عادل محمد حسن أن تنظيم البطولة في نادي ضباط شرطة دبي يأتي في إطار التعاون المشترك مع مبادرة الروح الإيجابية، لما يوفره النادي من بنية تحتية رياضية على درجة عالية من التطور تناسب مختلف الرياضات.

وأوضحت فاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، أن فعاليات البطولة تأتي في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي في إسعاد المجتمع وتعزيز الأمن والأمان، إلى جانب العمل على الارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز الانسجام الاجتماعي، وترسيخ قيم التسامح والتعايش واحترام الآخرين.

وقالت فاطمة بوحجير إن البطولة تضمنت تقديم العديد من المحاضرات التوعوية للتعريف بكيفية الاتصال والتواصل مع شرطة دبي على الرقم المجاني 999، في حال وجود حالة طارئة، وعلى الرقم 901 في الحالات غير الطارئة، والتعريف بخدمات شرطة دبي المختلفة، والتوعية بأهمية الالتزام بقوانين السلامة المرورية.

وبينت أن البطولة تضمنت أيضاً مسابقات للجمهور، ومشاركة الفرقة الموسيقية لشرطة دبي في عزف مقطوعات موسيقية عدة، إلى جانب مشاهدة أفراد الجمهور لدوريات شرطة دبي الفارهة والتقاط الصور معها.