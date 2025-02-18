6 مباريات في التجمع الثالث لـ «سلة الكراسي المتحركة» بدبي

اختتمت منافسات التجمع الثالث لدوري كرة السلة على الكراسي المتحركة، أول من أمس، التي تم تنظيمها على مدار يومين في نادي دبي لأصحاب الهمم، وسط منافسات قوية من المشاركين، وذلك بحضور محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، وذيبان سالم المهيري، الأمين العام، وتم تنظيم 6 مباريات، أسفرت نتائجها عن فوز نادي خورفكان للمعاقين على نادي دبي لأصحاب الهمم 74 - 58، ونادي الثقة للمعاقين على نادي العين لأصحاب الهمم 53 - 51، وفي المباراة الثالثة، واصل نادي خورفكان انتصاراته، حيث حقق فوزاً كبيراً على نادي الثقة 71 - 41، فيما تمكن نادي دبي من التفوق على نادي العين في اللقاء الرابع 71 - 51، وفي المباراة الخامسة، سجل نادي خورفكان تفوقاً واضحاً وحسم المواجهة أمام نادي العين بنتيجة 86 - 44، فيما اختتم التجمع بمباراة قوية بين نادي دبي ونادي الثقة، انتهت بفوز دبي 48 - 37.

وعقب انتهاء المباريات، أشاد محمد فاضل الهاملي بالمستوى المميز الذي ظهرت به مختلف الفرق، مؤكداً أهمية بذل المزيد من الجهد للحفاظ على المكتسبات التي حققتها رياضة أصحاب الهمم في الإمارات.

وأوضح الهاملي، أن الأداء القوي والروح التنافسية التي شهدتها المنافسات تعكس التقدم الكبير لرياضة أصحاب الهمم في الدولة، معرباً عن تطلعهم إلى استمرار هذا التطور من خلال المزيد من العمل والالتزام، استعداداً للاستحقاقات الدولية المقبلة، مشيراً إلى أن هذه البطولات محطة مهمة في إعداد اللاعبين للمنافسات الخارجية.