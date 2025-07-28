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كرة السلة

منتخب الإمارات لكرة السلة يفوز على البحرين في البطولة العربية

وام

حقق منتخب الإمارات الوطني لكرة السلة فوزه الثاني على التوالي في النسخة الـ26 من البطولة العربية للرجال، المقامة حالياً في مملكة البحرين، بعد تغلبه على منتخب البلد المضيف بنتيجة 81 - 79، ضمن الجولة الثانية من المنافسات.

وجاء فوز المنتخب الإماراتي في اللحظات الأخيرة من اللقاء، بعدما سجل اللاعب خليفة خليل ثلاثية حاسمة في الثانية الأخيرة، منحت المنتخب صدارة جدول الترتيب برصيد 4 نقاط من انتصارين متتاليين.

وتستمر البطولة حتى 2 أغسطس المقبل، بمشاركة 7 منتخبات هي: الإمارات، والبحرين، وقطر، والكويت، ومصر، والجزائر، وتونس، وتقام بنظام الدوري من دور واحد.