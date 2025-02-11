«دبي للسلة» يواصل انتصاراته في الدوري الأدرياتيكي

فاز فريق دبي لكرة السلة ضمن منافسات الجولة 20 لدوري رابطة كرة السلة لدول البحر الأدرياتيكي، على مستضيفه فريق سبارتاك الصربي بنتيجة 90 - 84 في مباراة قوية شهدت تألق نجم الفريق إيزياه تايلور، بهذه النتيجة يصل «دبي للسلة» إلى 15 انتصاراً خلال هذا الموسم، وستتوقف منافسات الدوري لمدة ثلاثة أسابيع، على أن يستأنف فريق دبي لكرة السلة مبارياته على ملعب كوكا كولا أرينا الأحد الموافق الثاني من مارس المقبل أمام فريق سيبونا ضمن مباريات الجولة الـ 21 للبطولة، كما سيخوض كذلك ثلاث مباريات متتالية على أرضه خلال الجولات المقبلة.