«دبي لأصحاب الهمم» يشيد بإنجاز «سلة الكراسي المتحركة»

أشاد نادي دبي لأصحاب الهمم بالإنجاز الذي حققه فريق السلة على الكراسي المتحركة «3×3» باحتفاظه بدرع الدوري في أول موسمين لانطلاق البطولة المخصصة للاعبين المواطنين، حاصداً «العلامة الكاملة» في ختام منافسات التجمع الرابع والأخير، الذي أقيم على ملاعب نادي الثقة للمعاقين في الشارقة.

وأوضح ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس الإدارة أن هذا النجاح ثمرة عمل جماعي استثمره الفريق بوصوله إلى منصة التتويج عن جدارة واستحقاق مشيراً إلى أن اللاعبين أوفوا بالوعود.

وقال: إن النادي يسعى لإعداد لاعبين إماراتيين قادرين على المنافسة في المحافل القارية والدولية والعمل على أداء تطوير الرياضيين من «أصحاب الهمم» من خلال برامج تدريبية متكاملة.

وأشار بالرقاد إلى أن التميز هدف النادي على جميع الأصعدة وفق النهج المرسوم وصولاً إلى الغاية المبتغاة.

من ناحيته أكد ماجد العصيمي المدير التنفيذي أن أبطال النادي دائماً على قدر التحدي مشيراً إلى أن ما حققه فريق «سلة الكراسي المتحركة» لم يأتِ من فراغ وإنما كان نتاجاً طبيعياً للجهد المبذول.

وأشاد العصيمي بالمنافسة ولا سيما التجمع الأخير الذي اتسم بالإثارة في أجواء فنية مميزة عكست بكل المقاييس تطور اللعبة ومستوى اللاعبين مبيناً أن كرة السلة بالنادي تسير بخطوات ثابتة إلى الأمام.

ووصف العصيمي كرة السلة على الكراسي المتحركة بأنها روح رياضة أصحاب الهمم واللعبة الشعبية الجماعية الأولى لهذه الفئة والمحببة لقلوبهم مبيناً أن نجاح الدوري يعد مؤشراً جيداً لمنتخبنا في المرحلة المقبلة.

من جانبه وصف إبراهيم الحمادي قائد الفريق مشاركة المواطنين فقط في هذه المسابقة بأنها خطوة على الطريق الصحيح لبناء قاعدة صلبة من اللاعبين المواطنين يكون لها المردود الإيجابي على مسيرة منتخبنا.

وأشار الحمادي إلى أن منتخبنا لكرة السلة على الكراسي المتحركة غادر في اليوم التالي للتجمع للمشاركة في بطولة العالم الثلاثية لكرة السلة على الكراسي المتحركة المقامة بجنوب أفريقيا والتي تضم أفضل 15 منتخباً في العالم.