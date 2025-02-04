دبي لكرة السلة يهزم بوراك الصربي

واصل فريق دبي لكرة السلة انتصاراته أول من أمس، في منافسات دوري رابطة كرة السلة لدول البحر الأدرياتيكي، بالفوز بنتيجة 98–74 على فريق بوراك موتسارت الصربي في قاعة كوكاكولا أرينا بدبي، ليصبح سجله 14 انتصاراً مقابل 5 هزائم، وفي أجواء حماسية، قدم فريق دبي لكرة السلة أداءً متألقاً سيطر به على مجريات اللقاء، مؤكداً إمكانات لاعبيه الذين أسهموا في وصوله رابعاً في جدول الترتيب.

ومن المقرر أن يواجه فريق دبي لكرة السلة المباراة المقبلة خصمه سبارتاك في صربيا 8 فبراير المقبل، قبل العودة إلى كوكاكولا أرينا لخوض 3 مباريات متتالية.