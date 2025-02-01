أستون فيلا يواصل الترنح بالخسارة بثنائية أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

واصل فريق أستون فيلا نتائجه السلبية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالخسارة صفر / 2 أمام مضيفه وولفرهامبتون ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين، اليوم السبت.

أنهى وولفرهامبتون الشوط الأول على ملعبه متقدما بهدف مبكر، سجله الفرنسي جان ريسنير بلجارد بعد مرور 12 دقيقة.

وصمد أصحاب الأرض كثيرا أمام الاندفاع الهجومي لأستون فيلا، وأضافوا هدفا ثانيا سجله البرازيلي ماتيوس كونيا في الدقيقة 97.

وانتزع وولفرهامبتون ثلاث نقاط ثمينة كسرت سلسلة من أربع هزائم متتالية، ليحقق فوزه الخامس في الدوري هذا الموسم.

ورفع فريق الثعالب رصيده إلى 19 نقطة ليقفز للمركز السابع عشر في إطار كفاحه المستمر للهروب من شبح الهبوط.

أما أستون فيلا واصل نزيف النقاط بعد تعادلين في الجولتين الماضيتين، وتلقى خسارته السابعة في الدوري الإنجليزي منذ بداية الموسم.

وتجمد رصيد أستون فيلا عند 37 نقطة في المركز الثامن، ليفرط في فرصة ثمينة في التقدم للأمام والاقتراب من المربع الذهبي.

ويبتعد أستون فيلا بأربع نقاط فقط عن مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الرابع الذي يتفوق بفارق الأهداف عن نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الخامس.