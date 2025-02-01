شراكة استراتيجية بين دائرة الاقتصاد والسياحة ونادي دبي لكرة السلة

عقدت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي شراكة استراتيجية مع نادي دبي لكرة السلة، لتصبح أحد الرعاة المؤسسين للنادي، وهو ما يفسح المجال لتعزيز مكانة دبي باعتبارها مركزاً عالمياً رائداً للرياضة والفعاليات والترفيه.

وأكد الطرفان، أمس، أنه بموجب هذه الشراكة، ستتعاون دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مع فريق دبي لكرة السلة لتقديم الدعم بما يضمن نمو وتطور رياضة كرة السلة في الإمارة، سواء على مستوى اللاعبين أو المشجعين.

كما سيتم وضع شعار دبي وموقع زوروا دبي visitdubai.com على قمصان الفريق، وكذلك في أماكن بارزة في كوكاكولا أرينا خلال المباريات التي يخوضها الفريق محلياً، وكذلك الترويج لدبي أمام الجمهور الدولي خلال مبارياته على أرضه وفي الخارج، كما تسلط الضوء على الالتزام المشترك بين الجانبين للتعريف بالإمارة باعتبارها وجهة مفضلة للزيارة بالنسبة للجميع.

وكان فريق دبي لكرة السلة سجل اسمه في التاريخ هذا الموسم باعتباره أول فريق من الشرق الأوسط يشارك في منافسات دوري رابطة كرة السلة لدول البحر الأدرياتيكي، حيث يواجه أفضل الفرق من البوسنة والهرسك وكرواتيا وسلوفينيا وصربيا والجبل الأسود في مباريات تقام بنظام الذهاب والإياب.

هدف

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إن هذه الشراكة مع نادي دبي لكرة السلة تأتي لتدعم جهودنا من أجل جعل دبي المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة.

كما أن هذا التعاون يسهم بشكل أساسي في دعم المشهد الرياضي محلياً، ويؤكد مكانة دبي كوجهة مفضلة لاستضافة الفعاليات الكبرى، واستقطاب مشجّعين من مختلف الجنسيات.

وأعرب عن ثقته، بأن هذه الخطوة سوف يكون لها تأثير إيجابي كبير على قطاعي الرياضة والسياحة، بما ينسجم مع المستهدفات الاستراتيجية لأجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية لجعل دبي المدينة الرائدة عالمياً للأعمال والترفيه.

ورحب ديان كاميني سيفتش، المدير العام، والشريك المؤسس لنادي دبي لكرة السلة بهذه الشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، التي تعتبر مؤسسة حكومية تتولى مهمة دعم مسيرة التطور في دبي، وتوسيع العروض التي تقدمها المدينة.

وقال، إن دبي رسخت مكانتها باعتبارها من أفضل الوجهات السياحية العالمية، وسيسهم نادي دبي لكرة السلة في استقطاب المزيد من الزوار من أوروبا من خلال مشاركته في منافسات دوري رابطة كرة السلة لدول البحر الأدرياتيكي، الأمر الذي يتيح إمكانية متابعة المباريات في كوكا كولا أرينا، إلى جانب توفير الفرصة لزيارة أبرز المعالم الشهيرة في الإمارة، والاطلاع على ثقافة دولة الإمارات وتراثها العريق.