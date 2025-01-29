أبوظبي تستضيف نهائيات الدوري الأوروبي لكرة السلة

وقّعت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي والدوري الأوروبي لكرة السلة والاتحاد أرينا اتفاقية تعاون تستضيف بموجبها الإمارة للمرة الأولى في المنطقة نهائيات الدوري الأوروبي لكرة السلة برعاية الخطوط الجوية التركية خلال شهر مايو المقبل في الاتحاد أرينا في جزيرة ياس.

وتُشكل هذه الاتفاقية، التي تأتي بالتنسيق مع الشريك الاستراتيجي للدوري «آي أم جي»، توسعاً كبيراً للبطولة نحو أسواق دولية جديدة، مستثمرةً إرثها الرياضي الممتد لـ 25 عاماً. ويطمح الدوري، عبر تنظيم النهائيات في أبوظبي، إلى تسليط الضوء على «شغف مشجعيه».