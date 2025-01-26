فوز الشارقة في أول ظهور له ببطولة دبي الدولية لكرة السلة

أقيمت 4 مباريات ضمن منافسات اليوم الثاني من النسخة الـ34 لبطولة دبي الدولية لكرة السلة، التي تجري على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر بمشاركة 10 فرق.

وفي أبرز النتائج، حقق فريق الشارقة فوزا مهما في البطولة، التي يشارك فيها للمرة الأولى، على حساب فريق زامبانجا الفلبيني بنتيجة 97-82 ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وتمكن الشارقة من قلب تأخره بفارق 15 نقطة إلى فوز بالفارق نفسه، ليحصد أول نقطتين في البطولة.

وفي المجموعة نفسها فاز فريق أهلي طرابلس الليبي على منتخب تونس بنتيجة 83-70.

وفي منافسات المجموعة الأولى، فقد تغلب فريق سترونج الفلبيني على النصر بنتيجة 99-87، محققا فوزه الثاني على التوالي، فيما فاز فريق بيروت اللبناني على اتحاد عمان الأردني 87-80.

وتستكمل اليوم المنافسات بإقامة 3 مباريات حيث يلتقي منتخب الإمارات مع فريق اتحاد عمان الأردني، ثم يواجه فريق أهلي طرابلس نظيره زامبانجا الفلبيني وتختتم المباريات بلقاء يجمع الحكمة اللبناني والمنتخب التونسي.