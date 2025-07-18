دبي لكرة السلة يضم الهداف الأمريكي بيكن

يواصل نادي دبي لكرة السلة تعزيز تشكيلته بنجوم من العيار الثقيل، حيث أعلن أمس عن تعاقده مع الهداف الأمريكي دواين بيكن بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2026. وقدم النجم الأمريكي البالغ طوله 1.98 موسماً مميزاً مع فريق زينيت سانت بطرسبرغ، بمعدل 16.3 نقطة و3.6 متابعات في المباراة الواحدة، مؤكداً مكانته كأحد أكثر اللاعبين تنوعاً وخطورة في أوروبا هجومياً.

يشتهر بيكن بقدراته التهديفية، وأسلوبه الهجومي الذي يجعل منه تهديداً مستمراً على أرض الملعب، وسبق له أن خاض تجربتين في اليوروليغ، الأولى مع موناكو الفرنسي موسم 2021 - 2022 بمعدل 14 نقطة في المباراة، والثانية مع باناثينايكوس اليوناني في الموسم التالي بمعدل 16.6 نقطة.

كما تألق بيكن خارج أوروبا، حيث لعب لفريق شانغهاي شاركس في الصين، ثم ليونيس دي بونس في بورتو ريكو خلال موسم 2023 - 2024. بدأ بيكن مسيرته في جامعة فلوريدا ستيت، قبل أن يتم اختياره من قبل شارلوت هورنتس عام 2017، وخلال ثلاثة مواسم في الدوري الأمريكي للمحترفين NBA(2017–2020)، خاض 135 مباراة، ثم انتقل إلى أورلاندو ماجيك لموسم 2020 - 2021، حيث شارك في 72 مباراة وسجل معدلاً بلغ 11.3 نقطة. كما خاض فترة تطويرية مع فريق غرينزبورو سوورم في دوري الـG League.