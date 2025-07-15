عبدالله النقبي: لاعبو «خورفكان للمعاقين» كانوا على قدر المسؤولية

أعرب عبدالله صالح النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان للمعاقين عن سعادته بتتويج نادي خورفكان للمعاقين بطلاً لدوري كرة السلة على الكراسي المتحركة لموسم 2025 للموسم الرابع على التوالي، بعد فوزه في النهائي على نادي دبي لأصحاب الهمم، موضحاً أن اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية، وقدموا أداءً بطولياً يعكس التحضير الجيد، والعمل الجماعي، والروح القتالية العالية، كما أبدى لؤي سعيد علاي نائب رئيس مجلس الإدارة فخره واعتزازه، وقال: ما تحقق لم يكن وليد المصادفة، بل نتيجة عمل جماعي متكامل امتد على مدار أشهر، تخلله الكثير من التحديات والتضحيات من اللاعبين، والجهازين الفني والإداري، ونحن فخورون بما قدموه.

كما أكد عبدالعزيز الحمادي رئيس لجنة الشؤون الرياضية ورعاية الموهوبين، أن هذا التتويج يُعد تتويجاً لنهج مستدام في رعاية الموهوبين من ذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن النادي وضع رؤية واضحة للنهوض بالمستوى الفني والبدني للاعبين منذ بداية الموسم.

في حين، تقدم عبدالله الحريثي رئيس لجنة الاتصال المؤسسي بالشكر والتقدير لجميع من أسهم في تحقيق الإنجاز، قائلاً: أشكر أبطالنا اللاعبين الذين رفعوا اسم النادي عالياً، وأثبتوا أن الطموح لا يعرف المستحيل.