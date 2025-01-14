«دبي لكرة السلة» يفوز على حامل لقب الدوري الأدرياتيكي

دبي - البيان

قدم فريق دبي لكرة السلة، أداء مذهلاً وأكد حضوره القوي في العاصمة الصربية بلغراد، وأجبر جماهير خصمه نادي سرفينا زفيزدا المتحمسة على الصمت في الملعب والتصفيق له عقب انتهاء اللقاء، أمس، بعدما قدم أداءً هو الأفضل لهذا الموسم، ليحقق بالتالي فوزاً كبيراً على حامل لقب دوري رابطة كرة السلة لدول البحر الأدرياتيكي بنتيجة كبيرة 107-92، وهي المرة الأولى منذ 3 سنوات التي يسقط فيها فريق سرفينا أمام الفريق نفسه ذهاباً وإياباً في موسم واحد، بهذه النتيجة يواصل فريق دبي لكرة السلة السباق نحو المركز الأول، وسيعود الفريق إلى ملعب كوكاكولا أرينا الأحد المقبل ليواجه خصمه فريق سيديفيتا أوليمبيجا.