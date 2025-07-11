دبي لكرة السلة يتعاقد مع الأمريكي ماكينلي رايت

أعلن دبي لكرة السلة تعاقده مع النجم الأمريكي ماكينلي رايت الرابع، قادماً من الدوري الأدرياتيكي (ABA League)، بعقد لمدة سنتين، في خطوة استراتيجية تسبق المشاركة التاريخية الأولى للفريق في بطولة اليوروليغ لموسم 2025 - 2026 . يأتي انضمام اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً إلى دبي، بعد موسم أول استثنائي مع نادي بودوكنوست فولي، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب في الموسم للدوري الأدرياتيكي، وقاد رايت فريقه نحو نهائي البطولة قبل أن يخسر أمام بارتيزان في بلغراد، محققاً معدلاً بلغ 12.8 نقطة، و2.4 متابعة، و4.9 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة.

وبدأ ماكينلي مسيرته الاحترافية في الدوري الأمريكي للمحترفين في كرة السلة (NBA) مع فريق مينيسوتا تمبروولفز عام 2021، ثم انتقل إلى دالاس مافريكس في 2022، حيث لعب 32 مباراة على مدار موسمين.