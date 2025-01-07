6 مواجهات في التجمع الثاني لـ«دوري سلة الكراسي»

نظمت اللجنة البارالمبية الوطنية، ست مباريات في التجمع الثاني لدوري كرة السلة على الكراسي المتحركة، السبت والأحد الماضيين في جامعة الإمارات العربية المتحدة في مدينة العين.

وفاز نادي دبي لأصحاب الهمم على نادي خورفكان، بنتيجة 57 - 51، ونادي العين لأصحاب الهمم على نادي الثقة بنتيجة 50 - 43، كما تفوق نادي خورفكان على نادي الثقة، بنتيجة 58 - 35.

وشهدت المباراة الرابعة فوز نادي دبي لأصحاب الهمم على نادي العين لأصحاب الهمم بنتيجة 57 - 47، كما فاز نادي خورفكان على نادي العين لأصحاب الهمم بنتيجة 60 - 49، بينما اختتم التجمع بفوز نادي دبي لأصحاب الهمم على نادي الثقة بنتيجة 57 - 43.