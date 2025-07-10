إسماعيل القرقاوي: «عربية السلة للسيدات» نجحت فنياً وجماهيرياً

أشاد اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة بنجاح البطولة العربية للسيدات للسلة، التي اختتمت أول من أمس بالقاهرة.

وقال القرقاوي: هذا النجاح شمل التنظيم والناحتين الفنية والجماهيرية، ما أضفى طابعاً مميزاً على اليوم الختامي، وبالتحديد النهائي، الذي قدم فيه المنتخبان المصري والتونسي عرضاً قوياً ومميزاً، يليق بحجم وسمعة البطولة. واحتفظ المنتخب المصري بلقب البطولة للمرة الثالثة على التوالي، والسادسة في تاريخ البطولة، بعد فوزه على المنتخب التونسي 92 - 74، في نهائي جماهيري مثير، بمجمع الصالات باستاد القاهرة.

وأضاف القرقاوي أن الظروف التي تمر بها المنطقة العربية، حالت دون مشاركة المزيد من المنتخبات في النسخة الجديدة، وخاصة لبنان وسوريا والعراق، لكننا كنا نتمنى مشاركة منتخبات أخرى من دول الخليج والمغرب العربي، نظراً للدور الكبير الذي تقوم به هذه الدول بدعم كرة السلة النسائية.

واختتم القرقاوي تصريحاته مشيداً بجهود اللجنة المنظمة، بقيادة عمرو مصيلحي نائب رئيس الاتحاد العربي، رئيس الاتحاد المصري، وحرص مصر على استضافة البطولات العربية، كما أشاد بدور الأمانة العامة للاتحاد العربي، بقيادة العميد عبد الله شلبي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة السلة، وبالجهود التي بذلتها قبل وأثناء البطولة.

ومن جهته، عبّر عمرو مصيلحي عن سعادته بالإنجاز الجديد الذي حققه منتخب مصر، وتزامنه مع الاستحقاق المقبل، المتمثل بخوض التصفيات الأفريقية المقرر إقامتها في ساحل العاج، والمؤهلة لنهائيات كأس العالم، مشيداً بدور اللاعبات والجهازين الفني والإداري، بقيادة المدير الفني الجديد، الإسباني مارتينيز، والذي كانت بصمته واضحة في هذه البطولة. وقال مصيلحي إن الجمهور المصري الكبير والوفي، لن يتأخر عن مساندة منتخبه، وهو جمهور يستحق كل التقدير، كما أشاد مصيلحي بجهود الاتحاد العربي، بقيادة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي.