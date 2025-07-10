«نيويورك نيكس» يواجه «سفنتي سيكسرز» في أبوظبي بمدرب جديد

أعلن فريق نيويورك نيكس رسمياً، عن تعيين مايك براون مدرباً جديداً له، في خطوة تمثل فصلاً جديداً لأحد أعرق أندية دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. وقد حاز براون على جائزة أفضل مدرب في الدوري مرتين، ويمتلك خبرة واسعة في الأدوار الإقصائية. كما يتمتع بصفات قيادية وتنظيمية بارزة، وله سجل حافل في تحقيق البطولات. وأكد ليون روز رئيس نادي نيويورك نيكس، هذا التعيين في وقتٍ سابق من الأسبوع الجاري، قائلاً: «يشكل انضمام مايك إضافةً نوعيةً إلى مؤسستنا، نظراً لخبرته الواسعة في التدريب في أكبر المحافل الرياضية، وسجله الزاخر بالإنجازات والانتصارات».

ويتواجه فريقا نيويورك نيكس وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز في مباراتين تمهيديتين قبل بداية الموسم، ضمن مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أبوظبي 2025، المقدمة من شركة القابضة (ADQ)، وذلك يومي 2 و4 أكتوبر المقبل في أبوظبي. وقد أعلنت الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أن هذه المباريات ستُقام في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس. وعلى الرغم من استضافة أبوظبي لمباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين منذ عام 2022، فإن هذه المشاركة ستكون الأولى لفريق نيويورك نيكس في أبوظبي.

وقال مايك براون: «أتسلّم هذه المهمة، مع طموحٍ كبيرٍ يفوق أي توقعات، لقد تحدثنا عن ملعب «ماديسون سكوير غاردن» الاستثنائي، وعن جماهيرنا العظيمة، إنني أحب التحديات».