كافالييرز يفسد فرحة ليبرون بمباراته الأولى بعد الـ40

أفسد كليفلاند كافالييرز متصدر «المنطقة الشرقية» فرحة ليبرون جيمس بخوضه مباراته الأولى بعد يوم من بلوغه سن الأربعين بتغلبه على فريقه لوس أنجليس ليكرز 122 ـ 110، في حين اختتم بوسطن سلتيكس حامل اللقب الموسم الماضي بفوز كاسح على تورونتو رابتورز 125 ـ 71 الثلاثاء ضمن مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين «NBA».

في المباراة الأولى على ملعب «كريبتو. كوم أرينا»، سجل جاريت آلن 27 نقطة والتقط 14 متابعة، وأضاف دونوفان ميتشل 26 نقطة وإيفان موبلي 20، وقادوا كافالييرز لانتصاره الثامن توالياً ولتعزيز سجله الأفضل في الموسم المنتظم مع 29 فوزاً مقابل أربع هزائم. في المقابل، سجل «الملك» جيمس الذي يتضمن سجله الفوز أربعة ألقاب في الدوري منها لقب عام 2016 مع فريقه السابق كليفلاند، 23 نقطة، وأضاف إليها 4 متابعات و7 كرات حاسمة وصدة.

وخاض جيمس مباراته الأولى عقب احتفاله ببلوغه الـ 40 عاماً، حيث بات أول لاعب في تاريخ «NBA» يخوض مباراة وهو في سن المراهقة «18 عاماً»، وفي الأربعينيات من عمره.كما برز في صفوف الخاسر لوس أنجليس ليكرز، لاعبه أوستن ريفز الذي كاد أن يحقق «تريبل دابل» حيث سجل 35 نقطة والتقط 9 متابعات ومرر 10 كرات حاسمة، فيما ساهم أنتوني ديفيس بـ 28 نقطة و13 متابعة.