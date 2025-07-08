مصر وتونس في نهائي «عربية السيدات لكرة السلة» اليوم

يسدل الستار، مساء اليوم بمجمع الصالات باستاد القاهرة، على النسخة الرابعة عشرة للبطولة العربية لكرة السلة للسيدات، التي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة، وستكون البداية بلقاء المركزين الثالث والرابع بين منتخبي الجزائر والأردن في الخامسة عصراً بالتوقيت المحلي، يليه النهائي بين المنتخب المصري حامل اللقب الساعي إلى لقبه السادس مع نظيره التونسي في السابعة مساء.

وبلغ منتخب مصر صاحب الأرض المباراة النهائية بعد فوزه العريض على الجزائر 58/77، في حين تغلب المنتخب التونسي على نظيره الجزائري 76/79.

على جانب آخر، اختتمت أول من أمس الدورة التدريبية المتخصصة في التحكيم والتنظيم والتدريب 3 على 3 التي نظمها الاتحاد العربي لكرة السلة على مدى يومين، حيث افتتح الدورة العميد عبدالله شلبي الأمين العام للاتحاد ناقلاً تحيات اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحاد العربي وحرصه على دعم كوادر كرة السلة العربية، مؤكداً أن الاتحاد العربي استعان بنخبة من المحاضرين العرب في الدورة الحالية وهم الكابتن حاتم ممدوح والدكتور محمد دمياطي وإيهاب الألفي ووسام جابر، كما حضر ختام الدورة كل من عبدالرحمن المسعد نائب رئيس الاتحاد العربي، وحسن يوسف نائب رئيس الاتحاد السوداني عضو الاتحاد العربي ونيرة محمد عضو الاتحاد، والعميد عبدالله شلبي الأمين العام، وقاموا بتوزيع الشهادات على الدارسين وتكريم المحاضرين.