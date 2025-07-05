منتخب الناشئين جاهزلـ «خليجية السلة»

يشارك منتخب الإمارات للناشئين لكرة السلة في البطولة الخليجية التي تستضيفها مملكة البحرين التي تنطلق بعد غدٍ وتستمر حتى 12 يوليو الجاري، بمشاركة 5 منتخبات هي الإمارات، والبحرين، والسعودية، والكويت، وعُمان.

تحمل النسخة الحالية من البطولة أهمية خاصة، كونها مؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للناشئين المقررة في منغوليا خلال سبتمبر المقبل. وأعلنت اللجنة المنظمة جدول المباريات المعدل وتقام المنافسات بنظام الدوري من دور واحد.

ويستهل منتخب الإمارات مشواره بلقاء نظيره الكويتي بعد غدٍ. وأكد راشد النقبي، مدير المنتخبات الوطنية، جاهزية الفريق لخوض المنافسات، مشيراً إلى أن البطولة ستشهد تنافساً قوياً نظراً لطابعها التأهيلي.