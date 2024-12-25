«دبي للسلة» ينفرد بصدارة دوري رابطة دول البحر الأدرياتيكي

صعد فريق دبي لكرة السلة إلى صدارة ترتيب دوري رابطة كرة السلة لدول البحر الأدرياتيكي، بفوزه بنتيجة (92 - 81) على نادي إيغوكيا إم تيل الأكثر حصداً للألقاب في البوسنة، في مباراة قوية جمعتهما معاً بملعب كوكا كولا أرينا.

وقدّم أودو عباس أداء مميزاً مع تسجيله 26 نقطة، فضلاً عن ست كرات مرتدة، وتمريرتين حاسمتين، فيما أسهم كليمان بريبيليتش بهذا الفوز الكبير من خلال تسجيله 14 نقطة، وخمس تمريرات حاسمة، وكرتين مرتدتين.

وقال أودو عباس: «كان تركيزي منصباً على تحقيق الفوز بالمباراة، حيث اعتمدت على التسديدات البسيطة، ومع تنامي ثقتي بالمباراة تمكنت من إحراز تسديدات أصعب. وكان الحماس في المدرجات مذهلاً بالفعل، وقد أسهم في دفعي لتقديم أفضل ما لدي، فبالنهاية كل جهد نبذله يسهم في نتيجة المباراة، وأنا سعيد جداً بهذا الفوز المستحق الذي حققه فريقنا».

من جانبه قال يوريكا جوليماتش، مدرب فريق دبي لكرة السلة: «يخالجني شعور رائع جداً مع انتهاء المباراة بهذه النتيجة، حيث ظهرنا بوجهين مختلفين، وأود أن أهنئ لاعبي الفريق على هذا الفوز الذي حققوه. لقد لعبنا في نهاية المباراة 40 دقيقة قوية، لا سيما على المستوى الدفاعي».

وشهد الشوط الأول سيطرة فريق إيغوكيا إم تيل على المباراة، بفضل دفاعه القوي، وتمكن الفريق البوسني بقيادة ماركو جيريتش، ودراجان ميلوسافليفيتش، من التقدم بنتيجة 47 - 40 في هذا الشوط، إلا أن فريق دبي لكرة السلة نجح في قلب النتيجة في الشوط الثاني، بقيادة أودو عباس، وحقق فوزاً حاسماً بنتيجة (92 - 81).