دولة تنقل مباريات «NBA» الأمريكي لكرة السلة في أبوظبي

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، والرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية، أمس، أن أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم سوف تنقل مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين «NBA» - أبوظبي 2025، عبر قنوات التلفزيون ومنصات البث الرقمي.

ويقام الحدث يومي 2 و4 أكتوبر المقبل في «الاتحاد أرينا» بجزيرة ياس، وشهد مباراتين تحضيريتين قبل انطلاق الموسم الجديد بين فريقي نيويورك نيكس، وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز.

وذلك ضمن شراكة ممتدة بين دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، والرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية.وتتضمن الشراكة، إلى جانب استضافة المباريات، برامج لتطوير المواهب الشابة في الدولة، استقطبت منذ عام 2022 نحو 20 ألف مشارك، إلى جانب مجموعة من الأنشطة المجتمعية والتفاعلية، ومبادرات المسؤولية المجتمعية التي تركز على الصحة والعافية والاستدامة، وفعاليات دوري الألعاب الإلكترونية «NBA 2K»، بمشاركة نخبة من نجوم كرة السلة الحاليين والمعتزلين.