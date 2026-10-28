أبوظبي تستضيف نهائيات «المربع الذهبي» للدوري الأوروبي لكرة السلة «يوروليغ» 2027 و2029

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي والدوري الأوروبي لكرة السلة «يوروليغ» عودة نهائيات «المربع الذهبي» للدوري المقدمة من «حياكم في أبوظبي» إلى العاصمة الإماراتية عامي 2027 و2029. وعقب استضافة أبوظبي الناجحة للحدث للمرة الأولى في مايو 2025، تعود نهائيات «المربع الذهبي» إلى الاتحاد أرينا في جزيرة ياس يومي 28 و30 مايو 2027، لتجمع مجدداً نخبة أندية كرة السلة الأوروبية وجماهيرها من مختلف أنحاء العالم في الإمارة.

ويعكس هذا الإعلان مواصلة أبوظبي الاستثمار في استقطاب كبرى الفعاليات الرياضية الدولية، بما يسهم في زيادة عدد زوار الإمارة، ودفع النمو السياحي والاقتصادي، وترسيخ مكانتها وجهةً رائدةً لكرة السلة العالمية.

وتُقام مباراتا نصف النهائي يوم الجمعة 28 مايو بمشاركة الأندية الأربعة المتأهلة، فيما تبدأ منافسات يوم الأحد 30 مايو بنهائي بطولة الجيل القادم لـ«يوروليج» برعاية أديداس، التي تسلط الضوء على أبرز المواهب الشابة في كرة السلة الأوروبية، قبل انطلاق المباراة النهائية لـ«يوروليج» لتتويج بطل الموسم.

وقال صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «تجسد استضافة «نهائيات المربع الذهبي«للدوري الأوروبي لكرة السلة «يوروليغ» المُقدَّمة من«حياكم في أبوظبي» مكانة الإمارة عاصمةً عالميةً لكرة السلة، وتعكس عمق تعاوننا الممتد مع الدوري. وتحقق الفعاليات الرياضية نتائج استراتيجية ملموسة، إذ تسهم في استقطاب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، وتنشيط الحركة السياحية، ودعم جهود التنويع الاقتصادي، إلى جانب دورها في تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة وإلهام أجيال جديدة من اللاعبين. وهذا هو الأثر الاقتصادي والاجتماعي المستدام الذي نسعى إلى ترسيخه».

من جانبه، قال ديان بوديروغا، رئيس الدوري الأوروبي لكرة السلة: يسعدنا الإعلان عن عودة نهائيات «يوروليغ» إلى أبوظبي التي نشكرها على دعمها المتواصل. لقد قدمنا معاً إحدى أفضل نسخ النهائيات في تاريخ البطولة الممتد على مدى 26 عاماً، بما يؤكد الاهتمام العالمي المتنامي بالدوري. وتعكس هذه المحطة الجديدة التزامنا المشترك بالمضي قدماً في تطوير اللعبة، وتقديم تجارب استثنائية لجمهورنا حول العالم».

وشكلت نسخة عام 2025 من النهائيات محطةً بارزةً في تاريخ البطولة، فقد نفدت تذاكرها خلال ساعات من طرحها للبيع، وتابعها ملايين المشجعين عبر البث التلفزيوني والمنصات الرقمية التابعة للدوري، وسجلت أرقاماً قياسية في المشاهدة والتفاعل. وتُوِّج فريق فنربخشة بيكو إسطنبول باللقب أمام 12 ألف متفرج في الاتحاد أرينا.

ويأتي تنظيم النهائيات امتداداً لاتفاقية التعاون القائمة بين دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي والدوري الأوروبي لكرة السلة، التي أُبرمت بوساطة الشريك الاستراتيجي للدوري «آي إم جي». وفي إطار هذا التعاون، تواصل «حياكم في أبوظبي» دورها بصفتها شريكاً رئيسياً لمنافسات «يوروليغ»، والشريك المُقدِّم لنهائيات «المربع الذهبي». وتشمل حقوقها الترويجية والإعلانية ظهور هويتها السياحية على اللوحات داخل الملاعب، وفي البث التلفزيوني، وعلى قمصان الفرق طوال الموسم.

وتعكس عودة البطولة أيضاً الزخم المتنامي لمنافسات الدوري الأوروبي لكرة السلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فقد بلغ العدد التراكمي لمشاهدي مبارياته عبر تلفزيون دبي خلال موسم 2025-2026، الذي شهد المشاركة الأولى لنادي دبي لكرة السلة في الدوري، نحو 19.57 مليون مشاهد في مختلف أنحاء المنطقة. كما أتيحت للجمهور في المنطقة فرصة أخرى لمتابعة أرقى مستويات كرة السلة خلال النسخة الافتتاحية من بطولة كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة التي أقيمت خلال شهر سبتمبر 2026 في أبوظبي.