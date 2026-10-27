دبي للسة يتلقى خسارته الثالثة على أرضه أمام باريس في اليوروليغ

تلقى دبي لكرة السلة خسارته الثالثة على أرضه هذا الموسم في الدوري الأوروبي لكرة السلة «اليوروليغ»، بعد هزيمته أمام ضيفه باريس الفرنسي 93-99، مساء اليوم، على صالة «كوكاكولا أرينا»، ضمن منافسات الجولة الثامنة، في مباراة شهدت تقلبات في النتيجة قبل أن يحسم الفريق الفرنسي المواجهة في الربع الأخير.

وجاء الربع الأول متكافئاً بين الفريقين، مع تبادل السيطرة والتسجيل، دون أن يتمكن أي منهما من فرض أفضلية واضحة، قبل أن ينجح دبي في إنهائه متقدماً بفارق نقطتين 25-23.

وتغيرت موازين المباراة في الربع الثاني، بعدما دخل باريس بقوة وفرض إيقاعه الهجومي، مستفيداً من تراجع أداء دبي، ليقلص الفارق ثم يتقدم في النتيجة ويوسع أفضليته تدريجياً

وفشل دبي في استعادة توازنه خلال هذه الفترة، في ظل تفوق الفريق الفرنسي هجومياً، ليحسم باريس الربع الثاني 31-22، وينهي الشوط الأول متقدماً بفارق سبع نقاط 54-47.

واستعاد دبي توازنه بعد الاستراحة، وقدم أحد أفضل فتراته في المباراة خلال الربع الثالث، بعدما تحسن أداؤه الهجومي ونجح في تقليص الفارق، مستفيداً من ارتفاع نسق اللعب وفاعليته في التسجيل، ليحسم الربع لمصلحته 25-19، ويقلص تأخره إلى نقطة واحدة مع نهاية الفترة الثالثة (72-73).

واشتد التنافس في الربع الأخير مع سعي دبي إلى استثمار عودته في النتيجة وانتزاع الفوز أمام جماهيره، لكن باريس نجح في فرض أفضليته مجدداً خلال الدقائق الحاسمة، مستفيداً من فاعليته الهجومية وقدرته على التعامل مع ضغط أصحاب الأرض.

وحسم الفريق الفرنسي الربع الأخير 26-21، لينهي المواجهة فائزاً بفارق ست نقاط 99-93، ويلحق بدبي خسارة جديدة على ملعبه.