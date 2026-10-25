«دبي للسلة» يهزم بوسنا ويعزز سجله المثالي في الدوري الأدرياتيكي

واصل دبي لكرة السلة، حامل اللقب، بدايته المثالية في الدوري الأدرياتيكي، بفوزه على مضيفه بوسنا سراييفو 93-83، أمس السبت، محققاً انتصاره الخامس توالياًخارج أرضه هذا الموسم ومحافظاً على سجله خالياً من الهزائم في المسابقة.

ونجح دبي، بقيادة مدربه الإسباني تشافي باسكوال، في تجاوز مضيفه رغم خوض المباراة بعد أقل من 48 ساعة على فوزه على بايرن ميونيخ في اليوروليغ، مستفيداً من تألق مفيوندو كابينغيلي وكوستا كونديتش اللذين سجل كل منهما 17 نقطة، في مباراة شهدت عودة البوسني دزانان موسى إلى التشكيلة الأساسية.

وفرض دبي أفضليته منذ الربع الأول الذي حسمه 22-13، بفضل فعالية فيليب بيتروشيف وكابينغيلي وكونديتش، قبل أن يقلص بوسنا الفارق في الربع الثاني، لينهي الضيوف الشوط الأول متقدمين 45-39.

وعزز دبي تقدمه في الربع الثالث، مستفيداً من دقة التسديدات الثلاثية والتفوق في المتابعات، ليوسع الفارق إلى 12 نقطة، قبل أن يحافظ على أفضليته في الربع الأخير ويحسم المواجهة بفارق عشر نقاط.

وبرز كابينغيلي بتحقيقه «دابل دابل» بعد تسجيل 17 نقطة و10 متابعات، لينال جائزة أفضل لاعب في صفوف دبي، فيما حقق كونديتش أعلى حصيلة تهديفية له هذا الموسم برصيد 17 نقطة. وأضاف بيتروشيف 13 نقطة و8 متابعات، مقابل 12 نقطة و8 تمريرات حاسمة لإيلي أوكوبو.

وأعرب باسكوال عن رضاه عن أداء فريقه رغم ضغط المباريات، قائلاً: «قدم بوسنا أداءً جيداً، ولم تكن المباراة سهلة. ارتكبنا بعض الأخطاء، لكنني راضٍ عن أدائنا، خصوصاً أننا لعبنا بعد 48 ساعة فقط من المباراة السابقة».

وأشاد المدرب الإسباني بعودة موسى، قائلاً: «أنا سعيد بعودته، فهو لاعب مهم جداً بالنسبة لنا. سيستعيد جاهزيته الكاملة تدريجياً، وسنساعده على الوصول إلى أفضل مستوياته». وعزز دبي بهذا الفوز انطلاقته الخالية من الهزائم في حملة الدفاع عن لقبه، في ظل ازدحام برنامجه بالمباريات المحلية والقارية.