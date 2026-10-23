«دبي للسلة» يهزم بايرن ميونيخ في عقر داره ويصعد إلى خامس «اليوروليغ»



واصل نادي دبي لكرة السلة عروضه القوية في الدوري الأوروبي «اليوروليغ»، بفوزه على مضيفه بايرن ميونيخ الألماني 107 ـ 91، ليتقدم إلى المركز الخامس في الترتيب، بعدما فرض سيطرته على المباراة التي جمعتهما مساء أمس، منذ بدايتها، ونجح في احتواء انتفاضة أصحاب الأرض خلال الشوط الثاني.



وفرض دبي إيقاعه منذ الدقائق الأولى بفضل صلابته الدفاعية وفاعليته الهجومية، فحسم الربع الأول بفارق 15 نقطة 29 ـ 14، قبل أن يوسع الفارق في الربع الثاني الذي أنهاه متقدماً 34 ـ 22، لينهي الشوط الأول بأفضلية مريحة بلغت 27 نقطة 63 ـ 36.



وانتفض بايرن ميونيخ بعد الاستراحة، مستفيداً من تحسن دقة تسديداته الثلاثية وتراجع الفاعلية الدفاعية لدبي، فحسم الربع الثالث 31 ـ 19، وقلص الفارق إلى 15 نقطة 82 ـ 67، معيداً بعض الإثارة إلى المواجهة.



لكن دبي حافظ على تماسكه في الربع الأخير، ولم يسمح لمنافسه بتقليص الفارق أكثر، مستعيداً توازنه الهجومي ليحسم الربع 25 ـ 24، وينهي المباراة بفوز بفارق 16 نقطة، عزز به موقعه بين فرق المقدمة.



وأشاد الإسباني تشافي باسكوال، مدرب دبي، بأداء لاعبيه خلال الشوط الأول، معتبراً أن التفوق الدفاعي والهجومي كان مفتاح الفوز.

وقال: قدمنا أداءً قوياً منذ البداية دفاعياً وهجومياً، وسيطرنا على مختلف جوانب المباراة خلال أول 20 دقيقة. كنا موفقين في التسديدات الثلاثية والإنهاء تحت السلة، وأعتقد أننا قدمنا شوطاً أول مثالياً.



وأقر باسكوال بتراجع أداء فريقه بعد الاستراحة، مضيفاً: بدأنا الشوط الثاني بتراجع نسبي، وكان بايرن ميونيخ أفضل منا في بعض الفترات، خصوصاً مع نجاحه الاستثنائي في التسديدات الثلاثية، إذ عاقبنا على الأخطاء الصغيرة، لكننا نجحنا في استعادة السيطرة وحسم المواجهة.



من جهته، أرجع لاعب دبي مفيوندو كابينغلي الفوز إلى الانضباط التكتيكي والجهد الجماعي، مشيراً إلى نجاح اللاعبين في تنفيذ تعليمات الجهاز الفني، خصوصاً على المستوى الدفاعي.



وقال: الجميع التزم بخطة المدرب ونفذ المطلوب أمام فريق يتمتع بأسلوب لعب مختلف. قدم اللاعبون جهداً إضافياً، من دافيون إلى كوستا ومامادي، وكل منهم أسهم بطريقته في تحقيق الفوز. وأضاف: استمد اللاعبون الطاقة من بعضهم بعضاً، وكان من الرائع رؤية هذه الروح الجماعية داخل الملعب.



ويمنح الانتصار خارج الأرض دبي دفعة جديدة في سباق المنافسة على المراكز المتقدمة، بعدما أظهر قدرته على فرض أفضليته أمام منافسيه الأوروبيين والتعامل مع فترات الضغط، في ظل سعيه إلى تثبيت موقعه بين أبرز فرق المسابقة.