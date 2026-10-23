كوادر إماراتية تشارك في الاجتماعات السنوية للاتحاد الدولي للرياضات البحرية بالبرتغال

يشارك وفد إماراتي ، يضم ممثلين عن اتحاد الإمارات للرياضات البحرية وعدداً من الأندية البحرية بالدولة، في الاجتماعات السنوية للاتحاد الدولي للرياضات البحرية «UIM»، التي تستضيفها مدينة سينترا البرتغالية خلال الفترة من 20 إلى 26 أكتوبر الجاري، بمشاركة واسعة من ممثلي الاتحادات الوطنية والهيئات الرياضية البحرية من مختلف دول العالم.

ويضم الوفد الإماراتي كلاً من خالد المدفع، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، وخالد بن دسمال، الأمين العام للاتحاد، ومحمد حارب، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وأحمد الحوسني، مدير عام نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، وأحمد إبراهيم، مدير عام نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، وناصر الظاهري، مدير لفعاليات الرياضات الحديثة في نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وتأتي المشاركة الإماراتية في إطار الحرص على تعزيز حضور الدولة في المحافل الرياضية الدولية، وتوسيع آفاق التعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي والاتحادات الوطنية، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب التي تسهم في تطوير منظومة الرياضات البحرية والارتقاء بمستوياتها الفنية والتنظيمية.

ويشارك الوفد في الاجتماعات والمناقشات التي تتناول عدداً من الملفات المرتبطة بمستقبل الرياضات البحرية، وفي مقدمتها تطوير البطولات الدولية، واللوائح والأنظمة الفنية والتنظيمية، ومعايير الأمن والسلامة، إلى جانب استعراض الخطط والمبادرات الرامية إلى تعزيز انتشار الرياضات البحرية وتوسيع قاعدة ممارسيها على المستوى العالمي.

كما تمثل الاجتماعات فرصة لتعزيز علاقات التعاون بين المؤسسات الرياضية البحرية الإماراتية ونظيراتها الدولية، والاطلاع على أحدث المستجدات المتعلقة بتنظيم البطولات وتطوير المنافسات، بما يواكب التطورات المتسارعة التي تشهدها الرياضات البحرية بمختلف فئاتها.

وتعكس المشاركة الواسعة لممثلي الأندية البحرية الإماراتية مستوى التنسيق والتكامل بين اتحاد الإمارات للرياضات البحرية والأندية الوطنية، والحرص المشترك على دعم الحضور الإماراتي في المؤسسات الرياضية الدولية، والمساهمة الفاعلة في صياغة مستقبل الرياضات البحرية.

وتتضمن الاجتماعات السنوية انعقاد الجمعية العمومية الـ99 للاتحاد الدولي للرياضات البحرية يوم 25 أكتوبر الجاري، والتي تشكل محطة رئيسية لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاتحاد واستعراض التوجهات المستقبلية لتطوير الرياضة على المستوى الدولي.

وتؤكد المشاركة الإماراتية استمرار الدور الفاعل للدولة في دعم مسيرة الرياضات البحرية العالمية، وترسيخ مكانتها باعتبارها إحدى الوجهات البارزة في استضافة وتنظيم البطولات البحرية الدولية، بما تمتلكه من خبرات تنظيمية وكوادر وطنية وبنية تحتية رياضية متطورة.