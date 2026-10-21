الأهلي المصري ثالث دولية شباب الأهلي للسلة

أنهى الأهلي المصري مشاركته في بطولة شباب الأهلي الدولية لكرة السلة في المركز الثالث، بعد فوزه على شباب الأهلي دبي بنتيجة 111-87، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، التي أقيمت على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم.

ويستضيف شباب الأهلي البطولة برعاية مجلس دبي الرياضي، وتحت إشراف الاتحاد الإماراتي لكرة السلة، وتنظيم شركة غلوبال أكتيف سبورتس.

وقدم شباب الأهلي بداية جيدة، وأنهى الربع الأول متقدماً بنتيجة 26-23، لكن الفريق المصري فرض أفضليته في الربع الثاني، مسجلاً 35 نقطة مقابل 20، ليتقدم عند نهاية الشوط الأول بنتيجة 58-46.

وواصل الأهلي المصري تفوقه في الربع الثالث، الذي أنهاه بنتيجة 85-59، مستفيداً من أفضليته في المتابعات بواقع 34 مقابل 26، قبل أن يحسم المباراة بفارق 24 نقطة، بنتيجة 111-87.

وتصدر إبراهيم زهران قائمة مسجلي الأهلي المصري برصيد 22 نقطة، وأضاف مؤمن خيري 18 نقطة و6 تمريرات حاسمة، وسجل محمد خيري 14 نقطة، فيما أحرز عمر طارق 14 نقطة و6 متابعات، وأضاف آدم عفيفي 9 نقاط و6 متابعات.

وفي صفوف شباب الأهلي، تألق غلين روبنسون بتسجيل 34 نقطة و5 تمريرات حاسمة، وأضاف أسان بوي 20 نقطة و9 متابعات، فيما سجل حميد عبد اللطيف 16 نقطة و7 تمريرات حاسمة.

وأدار المباراة طاقم تحكيم ضم اللبناني زياد طنوس، والإماراتي سالم الزعابي، والسوري محيي الدين خطاب.