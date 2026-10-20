الوصل يفوز على شرطة حلب في دولية شباب الأهلي لكرة السلة

دبي -البيان

حقق فريق الوصل الفوز على شرطة حلب السوري بنتيجة 94-92، ضمن مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن في بطولة شباب الأهلي الدولية لكرة السلة، في مباراة مثيرة لم يُحسم الفائز بها إلا مع الصافرة الأخيرة للحكام.

وتُقام البطولة التي يستضيفها شباب الأهلي دبي على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم في الممزر، برعاية مجلس دبي الرياضي، وتحت إشراف اتحاد الإمارات لكرة السلة، وتنظيم شركة غلوبال أكتيف سبورتس.

وتقدم فريق شرطة حلب في الربعين الأول والثاني بنتيجتي 19-15 و46-39، لكن الوصل تفوق في الربع الثالث، مسجلاً 29 نقطة مقابل 19 للفريق السوري، ليتقدم في نهاية هذا الربع بنتيجة 68-65، ويحافظ على تقدمه حتى النهاية، رغم المحاولات المستمرة للاعبي المدرب محمد أبو سعدى للعودة إلى التقدم دون نجاح.

وكان أنطوان سكوت، لاعب الوصل، قريباً من تحقيق «تريبل دبل»، بعدما سجل 32 نقطة وقدم 11 تمريرة حاسمة، إلى جانب 8 متابعات، وأضاف جاميل هاغينز 24 نقطة و8 متابعات، وكيفن دافيس 16 نقطة و10 متابعات و5 تمريرات حاسمة، ومحمد الخالدي 11 نقطة و6 متابعات و6 تمريرات حاسمة.

وفي صفوف شرطة حلب، سجل جاباري نرسيس 34 نقطة و8 متابعات، وأضاف شاكور بوتيات 24 نقطة و6 تمريرات حاسمة، ووائل جليلاتي 16 نقطة و5 متابعات، وجادين مارتن 13 نقطة و12 متابعة و3 تمريرات