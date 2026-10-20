فيديو.. فيليب بيتروشيف: أعشق دبي وأتمنى البقاء فيها أطول فترة ممكنة

فاطمة البلوشي

أعرب الصربي فيليب بيتروشيف، لاعب نادي دبي لكرة السلة، عن سعادته بالعيش في دبي، مؤكداً أنه يتمنى البقاء فيها لأطول فترة ممكنة، لما توفره من مقومات الحياة العصرية، مشدداً على أن طموحات فريقه لا تقتصر على المنافسة محلياً وإقليمياً، بل تمتد إلى بلوغ المربع الذهبي للدوري الأوروبي لكرة السلة «اليوروليغ»، والمنافسة على اللقب.

وقال بيتروشيف: «أعشق دبي، إنها مدينة مذهلة، تجد فيها كل ما تحتاج إليه وكل ما تتمناه، من الطقس الجميل إلى الشواطئ والبحر. أحب كل شيء في دبي، وأتمنى البقاء فيها لأطول فترة ممكنة».

وعن طموحات نادي دبي لكرة السلة هذا الموسم، أكد اللاعب الصربي أن سقف الأهداف في أعلى مستوى ممكن، مشيراً إلى أن الفريق يطمح للاحتفاظ بلقب الدوري الأدرياتيكي «ABA League» الذي حققه في الموسم الماضي وتكرار الإنجاز ذاته. وأضاف بيتروشيف: «في الدوري الأوروبي «اليوروليغ»، نسعى للمضي قدماً والوصول إلى أبعد نقطة ممكنة، ونأمل على الأقل بلوغ المربع الذهبي «Final Four» الذي تستضيفه أبوظبي، وهو ما سيكون إنجازاً استثنائياً لنا ولدبي ولدولة الإمارات بأكملها، وإذا أتيحت لنا الفرصة فلماذا لا نحصد اللقبين معاً؟».

وحول أداء الفريق وتقييمه للمباراة الأخيرة أمام نادي «اس اس ديربي»، قال: «دخلنا اللقاء بحماس وطاقة أقل قليلاً من المعتاد، ومررنا بلحظات تراجع استغلها المنافس لتقليص الفارق وجعل المباراة متقاربة، لكننا كنا على يقين بأننا الطرف الأفضل، وكان يتعين علينا ترجمة ذلك عملياً على أرضية الملعب، وهو ما نجحنا في إثباته لنحسم الفوز بسهولة في نهاية المطاف».



