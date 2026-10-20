فيديو.. كنان كامينياش: هدف «دبي للسلة» الاحتفاظ بلقب الدوري الأدرياتيكي

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سميرة محمود

‎أعرب كنان كامينياش، لاعب نادي دبي لكرة السلة، عن سعادته بخوض موسمه الثاني في دبي، مؤكداً أن النادي والمدينة يوفران بيئة مميزة، بفضل الأجواء الإيجابية والأشخاص الذين يحيطون بالفريق، مشيراً إلى رغبته في مواصلة مسيرته مع النادي لسنوات طويلة مقبلة.

‎وقال كامينياش: «هذه سنتي الثانية في دبي، وهي تجربة رائعة. إنها مدينة مميزة، والنادي يضم أشخاصاً رائعين، سواء داخله أو من حوله. أنا مستمتع بوجودي هنا، وأتمنى أن أبقى لسنوات طويلة قادمة».

‎وحول طموحات نادي دبي لكرة السلة هذا الموسم، أكد كامينياش أن الفريق يسعى إلى تحقيق أعلى الأهداف الممكنة، والاحتفاظ بلقب الدوري الأدرياتيكي لكرة السلة «ABA League»، إلى جانب الطموح ببلوغ المربع الذهبي «Final Four».

‎وأضاف: «طموحنا دائماً هو تحقيق أقصى ما يمكن، ولدينا أهداف كبيرة. نريد الوصول إلى المربع الذهبي، ونسعى للفوز ببطولة الدوري الأدرياتيكي».

‎وعن أداء الفريق في المباراة الأخيرة، التي فاز بها دبي أمام فريق اس اس ديربي، أوضح كامينياش أن الفريق لم يبدأ اللقاء بالجدية المطلوبة، لكنه نجح في تحسين أدائه الدفاعي مع بداية الربع الثاني، وهو ما أسهم في تسجيل العديد من النقاط السهلة عبر الهجمات المرتدة.

‎وقال: «لعبنا مباراة جيدة جداً، وفي البداية لم نلعب بالجدية الكافية، لكن ابتداءً من الربع الثاني بدأنا نقدم أداءً دفاعياً جيداً، ومن خلال الدفاع استطعنا تسجيل الكثير من النقاط السهلة عبر الهجمات المرتدة».