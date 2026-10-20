كاري الأعلى أجراً في دوري السلة الأمريكي ب62.58 مليون دولار

يتصدر ستيفن كاري، نجم غولدن ستيت واريورز، قائمة اللاعبين الأعلى أجراً في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين خلال موسم 2026-2027، براتب سنوي يبلغ 62.58 مليون دولار، متقدماً على الصربي نيكولا يوكيتش، نجم دنفر ناغتس، الذي يتقاضى 59.03 مليون دولار، فيما يأتي جايسون تاتوم، قائد بوسطن سلتكس، ضمن مجموعة اللاعبين الذين تتجاوز رواتبهم 58 مليون دولار سنوياً.

ويعكس ارتفاع رواتب نجوم الدوري الطفرة المالية التي تشهدها المسابقة، مدفوعة بصفقات البث التلفزيوني الجديدة، واتساع شعبيتها عالمياً، والزيادة المستمرة في سقف الرواتب، بعدما كانت العقود التي تتجاوز 30 مليون دولار في الموسم حكراً على عدد محدود من اللاعبين، قبل أن تقترب رواتب النخبة حالياً من حاجز 60 مليون دولار وتتجاوزه.

ويواصل كاري، البالغ 38 عاماً، تصدر القائمة للموسم الثاني على التوالي، مستفيداً من مكانته بوصفه أحد أبرز نجوم اللعبة، وصاحب التأثير الكبير في تطور كرة السلة الحديثة بفضل قدرته الاستثنائية على التسجيل من المسافات البعيدة، ويملك نجم واريورز أربعة ألقاب في الدوري وجائزتين لأفضل لاعب في الموسم، كما يمثل ركيزة رياضية وتسويقية مهمة لفريقه.

ويأتي يوكيتش في المركز الثاني براتب يبلغ 59.03 مليون دولار، بعدما رسخ النجم الصربي مكانته بين أبرز لاعبي جيله بفضل قدرته على التسجيل وصناعة اللعب ورفع مستوى زملائه، إلى جانب فوزه بثلاث جوائز لأفضل لاعب في الموسم ولقب الدوري.

ويحتل تاتوم المركز الثالث براتب 58.46 مليون دولار، وهو المبلغ نفسه الذي يحصل عليه أنتوني ديفيس وجيانيس أنتيتوكونمبو، فيما يأتي جويل إمبيد سادساً براتب 58.1 مليون دولار، ويكمل قائمة العشرة الأعلى أجراً كل من جايلين براون وديفين بوكر وكارل أنتوني تاونز، براتب يبلغ 57.08 مليون دولار لكل منهم، ثم جيمي بتلر بـ56.83 مليون دولار.

ويحافظ تاتوم على مكانته بوصفه أحد أبرز نجوم بوسطن سلتكس، بفضل قدراته التهديفية ودوره القيادي، بينما يمثل ديفيس أحد أبرز لاعبي الارتكاز القادرين على التأثير هجومياً ودفاعياً، أما أنتيتوكونمبو، المتوج بلقب الدوري وجائزة أفضل لاعب مرتين، فيواصل حضوره ضمن قائمة الأعلى أجراً، بفضل قدراته البدنية والفنية وتأثيره في طرفي الملعب.

ويحصل إمبيد، المتوج بجائزة أفضل لاعب في الموسم عام 2023، على 58.1 مليون دولار، رغم أن الإصابات أثرت في مشاركاته خلال المواسم الأخيرة. وفي المقابل، يواصل براون، أفضل لاعب في نهائيات 2024، وبوكر، أحد أبرز هدافي فينيكس صنز، وتاونز، المعروف بقدرته على التسجيل من داخل المنطقة وخارج القوس، الاستفادة من عقود تضعهم ضمن أعلى اللاعبين دخلاً في المسابقة.

وفي موازاة الرواتب الضخمة لنجوم اللعبة، تبرز أسماء إسبانية في قائمة أصحاب العقود الأعلى داخل الدوري، يتقدمها سانتي ألداما، لاعب دالاس مافريكس، براتب يبلغ 17.01 مليون دولار، ليحتل المركز 112 في الترتيب العام، يليه أداي مارا، لاعب أوكلاهوما سيتي ثاندر، بـ5.79 مليون دولار، ثم سيرجيو دي لاريا، لاعب دالاس، بـ3.18 مليون دولار، وهوغو غونزاليس، لاعب بوسطن سلتكس، بـ2.92 مليون دولار، وبابا ميلر، لاعب لوس أنجلوس كليبرز، بـ1.71 مليون دولار.

ولا تقتصر الطفرة المالية في دوري كرة السلة الأمريكي على اللاعبين، بل تمتد إلى المدربين، إذ يتصدر ستيف كير، مدرب غولدن ستيت واريورز، قائمة الأعلى أجراً بين الأجهزة الفنية براتب سنوي يبلغ 17.5 مليون دولار، يليه إريك سبولسترا وتايرون لو بـ15 مليون دولار لكل منهما.

ويحصل دوك ريفرز وإيمي أودوكا وجو مازولا وريك كارلايل على نحو 11 مليون دولار سنوياً لكل منهم، بينما يبلغ راتب مايك براون 10 ملايين دولار، وجي جي ريديك 9 ملايين دولار، ونيك نيرس 8.5 مليون دولار.

وتؤكد هذه الأرقام استمرار النمو الاقتصادي للدوري الأمريكي، مع تصاعد قيمة حقوق البث واتساع قاعدة المتابعة حول العالم، وهو ما ينعكس على عقود اللاعبين والمدربين، ويعزز الفارق المالي بين دوري السلة الأمريكي وبقية مسابقات كرة السلة الدولية.