دبي للسلة يواصل انتصاراته في الدوري الأدرياتيكي على حساب ديربي

واصل دبي لكرة السلة حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الأدرياتيكي بنجاح، بعدما تغلب على إس سي ديربي بنتيجة 108 - 90، في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين على صالة «كوكاكولا أرينا» في دبي، ضمن منافسات الجولة الثالثة، محققاً فوزه الثالث توالياً في المسابقة، ومحافظاً على سجله خالياً من الهزائم.

وفرض دبي أفضليته في الربع الأول، رغم التقارب في المستوى خلال معظم فتراته، مستفيداً من فاعليته الهجومية وقدرته على استثمار الفرص تحت السلة، لينهيه متقدماً بفارق عشر نقاط 35-25.

وحافظ أصحاب الأرض على إيقاعهم الهجومي في الربع الثاني، ونجحوا في توسيع الفارق بفضل تنوع الحلول الهجومية وسرعة التحول من الدفاع إلى الهجوم، ليحسموا الربع بنتيجة 29-23، وينهوا الشوط الأول متقدمين بفارق 16 نقطة 64-48.

لكن المباراة اتخذت منحى مختلفاً في الربع الثالث، بعدما انتفض إس سي ديربي ورفع من نسق أدائه، مستغلاً تراجع الفاعلية الدفاعية لدبي، ليحسم الربع بفارق 13 نقطة 32-19، ويقلص الفارق الإجمالي إلى ثلاث نقاط فقط 83-80، معيداً المواجهة إلى نقطة الصراع قبل الدقائق العشر الأخيرة.

واشتدت المنافسة في الربع الأخير، بعدما نجح ديربي في تهديد تقدم أصحاب الأرض، مستفيداً من الزخم الذي اكتسبه في الربع السابق، ما وضع دبي تحت ضغط متزايد في اللحظات الحاسمة.

غير أن دبي استعاد توازنه في الوقت المناسب، مستنداً إلى خبرة لاعبيه وقدرتهم على التعامل مع ضغط المنافس، فنجح في ضبط إيقاع اللعب وتحسين أدائه الدفاعي واستعادة فاعليته الهجومية، ليحسم المواجهة لمصلحته ويواصل انطلاقته المثالية في المسابقة.