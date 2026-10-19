الروبوت «G1» ينضم إلى مشجعي دبي لكرة السلة ويخطف الأضواء

فاطمة البلوشي

لم يكن مشهد تجول الروبوت البشري «Unitree G1» على أرضية صالة «كوكاكولا أرينا» مجرد استعراض عابر، بل تحول إلى الحدث الأبرز الذي سرق الأضواء خلال مواجهة نادي دبي لكرة السلة أمام نظيره «إس سي ديربي» في الجولة الثالثة من الدوري الأدرياتيكي.

بوشاح نادي دبي الذي التف حول عنقه، سار الروبوت الصغير بخطوات واثقة وسط دهشة الجماهير وتصفيقهم، ملوحاً بذراعيه ومؤدياً حركات تفاعلية عفوية جعلت مدرجات الصالة تتحول إلى ساحة تصوير وتفاعل؛ حيث تسابق الحاضرون من الكبار والصغار لتوثيق لحظات لقائهم بهذا المشجع غير التقليدي والتقاط الصور التذكارية برفقته.

‎ويمثل «Unitree G1» الجيل الأحدث في هندسة الآلات الذكية منخفضة التكلفة؛ فرغم وزنه الخفيف الذي لا يتعدى 35 كيلوجراماً وطوله المتقارب مع قامة الأطفال «نحو 1.3 متر»، فإنه يمتلك قدرات حركية لافتة تتيح له الجري بسرعة تصل إلى 7 كيلومترات في الساعة وتنفيذ قفزات ثابتة تبلغ 1.4 متر بمحاكاة دقيقة لحركة البشر.

ولا تتوقف رحلة هذا الروبوت عند مدرجات التشجيع أو الفعاليات الأخرى، إذ يستعد «G1» للانتقال إلى محطته الدائمة بين أروقة «متحف المستقبل»، ليكون في مقدمة مستقبلي الزوار ضمن العروض التفاعلية، مجسداً بصورة ملموسة سعي دبي المتواصل لدمج أحدث التقنيات في تفاصيل الحياة اليومية واستشراف الغد.