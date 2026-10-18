الرياضي يحسم قمة الأهلي ويخطف الصدارة في دولية شباب الأهلي للسلة





حسم فريق الرياضي اللبناني القمة المثيرة أمام الأهلي المصري، بعدما تغلب عليه بنتيجة 84-81، لينتزع صدارة المجموعة الثانية في بطولة شباب الأهلي الدولية لكرة السلة، في مباراة أوفت بوعودها وشهدت أجواء جماهيرية حماسية بمشاركة أنصار الفريقين اللبناني والمصري.

وجاءت نتائج الأشواط بواقع 20-23 و43-44 و72-62، في البطولة التي يستضيفها شباب الأهلي بصالة الشيخ سعيد بن مكتوم، برعاية مجلس دبي الرياضي، وتحت إشراف اتحاد الإمارات لكرة السلة، وتنظيم شركة غلوبال أكتيف سبورتس.

ويلتقي الرياضي مع شباب الاهلي وصيف المجموعة الأولى في الدور نصف النهائي فيما يلتقي الاهلي مع الانطوني متصدر المجموعة الأولى بعد غد الثلاثاء..

بدأت المباراة بإيقاع قوي من الفريقين، وتركز اللعب على المواجهات تحت السلة بين العملاقين عمر طارق ونيكولاس ويست، حيث تبادل اللاعبان التسجيل، فيما قدم إيهاب أمين الدعم الهجومي للأهلي، في مقابل محاولات بيرين بيوفورد مساندة الرياضي. ونجح الأهلي في إنهاء الربع الأول متقدماً 23-20، بعدما سجل محاولتين من أصل 6 تسديدات ثلاثية، مقابل إخفاق الرياضي في محاولته الوحيدة من خارج القوس.

وتواصلت الإثارة في الربع الثاني، مع تبادل التقدم والتشجيع الجماهيري المتواصل، لينهي الأهلي النصف الأول متقدماً بفارق نقطة واحدة 44-43. وظل الصراع تحت السلة حاضراً بقوة، وسط تراجع نسبة النجاح في التسديدات الثلاثية لدى الفريقين.

وشهد الربع الثالث تحولاً في أداء الرياضي، الذي اعتمد بصورة أكبر على اللعب الجماعي، مستفيداً من تألق كريم زينون ودونافان ويليامس، ليوسع الفارق إلى 10 نقاط مع نهاية الفترة الثالثة 72-62.

وفي الربع الأخير، عاد الأهلي إلى أجواء المباراة وقلص الفارق إلى نقطتين 75-73، ما دفع مدرب الرياضي أحمد فران إلى طلب وقت مستقطع، نجح بعده فريقه في تسجيل سلتين مهمتين، قبل أن يطلب مدرب الأهلي لينوس غافرييل وقتاً مستقطعاً لمحاولة تعديل النتيجة. وشهدت الدقائق الأخيرة محاولات متبادلة لحسم المواجهة، لكن الرياضي حافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، فائزاً 84-81، وخاطفاً صدارة المجموعة الثانية.

وتصدر نيكولاس ويست قائمة مسجلي الرياضي برصيد 31 نقطة و13 متابعة، وأضاف دونافان ويليامس 19 نقطة و6 متابعات، وبيرين بيوفورد 10 نقاط و5 متابعات و3 تمريرات حاسمة، فيما سجل كريم زينون 9 نقاط و4 متابعات.

وفي صفوف الأهلي، سجل إيهاب أمين 17 نقطة و6 متابعات و3 تمريرات حاسمة، وأضاف أمير عبد الحليم 13 نقطة و6 متابعات، وعمر طارق 10 نقاط و5 متابعات. ونال نيكولاس ويست جائزة أفضل لاعب في المباراة، وتسلمها من أكرم حلبي، رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة.