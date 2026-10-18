دبي للسلة يستهدف فوزه الثالث في «الأدرياتيكي» أمام ديربي

يسعى فريق دبي لكرة السلة إلى تحقيق فوزه الثالث توالياً في الدوري الأدرياتيكي، عندما يستضيف إس سي ديربي غداً الاثنين على صالة «كوكاكولا أرينا» في دبي، الساعة السابعة والنصف مساء.

ويأمل دبي، بقيادة مدربه الإسباني تشافي باسكوال، في الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في الدوري الأدرياتيكي، مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور، فيما يبحث ديربي عن انتصاره الأول هذا الموسم.

ويدخل دبي المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من النتائج الإيجابية خارج أرضه، عززت ثقته قبل العودة إلى اللعب أمام جماهيره.

وقال باسكوال: نعود إلى دبي بعد خوض ثلاث مباريات خارج أرضنا، حققنا خلالها ثلاثة انتصارات منحتنا الثقة لمواصلة العمل والتطور. وأضاف: نتطلع إلى البناء على هذا الزخم الإيجابي وتحقيق انتصارنا الثالث في الدوري الأدرياتيكي، مشيراً إلى أهمية مساندة الجماهير في مواصلة سلسلة الانتصارات.

من جهته، شدد لاعب دبي اللاتفي ديفيس بيرتانس على ضرورة تحويل «كوكاكولا أرينا» إلى ملعب يصعب على المنافسين الفوز فيه، بصرف النظر عن البطولة التي يخوضها الفريق.

وقال: بغض النظر عن البطولة التي نشارك فيها، سواء الدوري الأدرياتيكي أو الدوري الأوروبي، علينا الحفاظ على قوة ملعبنا، وجعل كل فريق يحل ضيفاً علينا يدرك أنه سيخوض مباراة صعبة. وأضاف: هذه مسؤوليتنا، وعلينا مواصلة التقدم والعمل باستمرار على تطوير مستوانا وتحسين أدائنا».