شرطة حلب يحقق فوزه الأول في دولية شباب الأهلي لكرة السلة

حقق فريق شرطة حلب السوري فوزه الأول في بطولة شباب الأهلي الدولية لكرة السلة، بتغلبه على فريق القرين الكويتي بنتيجة 81 ـ 79، في مباراة ضمن منافسات المجموعة الأولى، ليختتم الفريقان مشوارهما في الدور الأول، ويتجها للمنافسة على مراكز الترضية من الخامس إلى الثامن، بعدما حُسمت بطاقتا التأهل إلى نصف النهائي لمصلحة شباب الأهلي والأنطوني بعبدا اللبناني.

وتُقام البطولة باستضافة شباب الأهلي دبي، على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم، برعاية مجلس دبي الرياضي، وتحت إشراف اتحاد الإمارات لكرة السلة، وتنظيم شركة غلوبال أكتيف سبورتس.

وجاءت المباراة متكافئة في معظم فتراتها، مع تبادل التسجيل بين الفريقين، وتألق لوف روبنسون وغلين كوزي من الجانب الكويتي، وجاباري نرسيس وشاكور بوتيات من الفريق السوري. وأنهى القرين الربع الأول متقدماً 29 ـ 26، قبل أن يعزز أفضليته مع نهاية الشوط الأول بنتيجة 46 ـ 39، في ظل اعتماد الفريقين على الضغط الدفاعي.

وحافظ الفريق الكويتي على تقدمه خلال الربع الثالث، رغم خروج أوستن وايفرلي بالخطأ الشخصي الخامس، فيما تعرض الفريق السوري لضربة مماثلة بخروج جادين مارتن قبل نحو دقيقة ونصف من نهاية الربع، الذي انتهى بتقدم القرين 69 ـ 61.

وفي الربع الأخير، انتفض شرطة حلب وقلّص الفارق تدريجياً، لينجح في قلب النتيجة وانتزاع الفوز بفارق نقطتين، بنتيجة 81 ـ 79.

وتصدر شاكور بوتيات قائمة مسجلي شرطة حلب برصيد 24 نقطة، إلى جانب 7 متابعات و5 تمريرات حاسمة، وأضاف جاباري نرسيس 20 نقطة و13 متابعة و4 تمريرات حاسمة، ووائل جليلاتي 12 نقطة و5 متابعات و5 تمريرات حاسمة.

وفي صفوف القرين، تألق لوف روبنسون بتسجيل 32 نقطة و9 متابعات و6 تمريرات حاسمة، وأضاف غلين روبنسون 18 نقطة و9 متابعات و4 تمريرات حاسمة، وأحمد الفودري 15 نقطة.

ونال شاكور بوتيات جائزة أفضل لاعب في المباراة، وتسلمها من محمد مصطفى، ممثل نادي شباب الأهلي دبي. وأدار اللقاء طاقم تحكيمي ضم اللبناني زياد طنوس، والإماراتي حمزة عباس، والتونسي أشرف البداي.